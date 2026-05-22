Generation Italy, con “Epic Fail Aperitivo” il lavoro si racconta senza filtri

BRESCIA (ITALPRESS) - A Brescia, in un contesto fuori dagli schemi, il lavoro si è raccontato partendo dai suoi inciampi. È “Epic Fail Aperitivo”, format itinerante che mette al centro il valore del fallimento come leva di crescita personale e professionale. Organizzato da Generation Italy - fondazione no-profit fondata da McKinsey & Company e impegnata dal 2018 a favore dell’occupazione giovanile - l’evento ha riunito storie, esperienze e visioni diverse per smontare i falsi miti legati al mondo del lavoro. I percorsi formativi di Generation Italy ad oggi hanno coinvolto oltre 11.000 giovani con un tasso di occupazione superiore all’80% al termine della formazione. f28/fsc/gtr