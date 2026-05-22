Tg News – 22/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran e Usa verso l’intesa, nelle prossime ore l’annuncio - Flotilla, Procura di Roma valuta reati tortura e violenza sessuale - Rutte “Il disimpegno degli Usa sarà graduale” - Omicidio Bricca, in Appello confermati ergastolo e condanne - Lascia due figli in auto sotto il sole, denunciata a Roma - Ex Principe Andrea, si indaga anche su presunti reati sessuali - Mostre, convegni e cortei in memoria di Falcone - Anas, soltanto 4 italiani su 10 utilizzano correttamente il cellulare al volante - Previsioni 3BMeteo 23 Maggio azn