Cittadino italiano in custodia cautelare a Malta per traffico di droga

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un cittadino italiano di 29 anni, V.M., è stato posto in custodia cautelare dopo essere stato accusato in tribunale di importazione di droga. I pubblici ministeri hanno riferito alla magistrata Yana Micallef Stafrace che la polizia era stata avvisata tre giorni fa di un pacco sospetto.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno scoperto 1,5 chilogrammi di cristalli di MDMA, una droga sintetica considerata altamente pericolosa. L’intero pacco pesava quattro chilogrammi, con un valore stimato sul mercato di 200.000 euro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).