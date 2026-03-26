Cittadini maltesi contro la spesa per la Difesa, ma si aspettano “protezione dall’Ue”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’opinione pubblica maltese resta riluttante a investire nella difesa nazionale, pur continuando a prevedere protezione dall’Unione Europea in caso di necessità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Ian Borg, durante un dibattito in diretta. Borg ha citato i risultati dei sondaggi secondo cui, sebbene i cittadini si oppongano al contributo di Malta alla spesa per la difesa dell’Ue, desiderano comunque che l’Unione difenda il Paese nei momenti di bisogno.

“È nostro dovere soddisfare questo desiderio per quanto possibile”, ha detto Borg, riconoscendo la sfida di bilanciare il sentimento pubblico con le aspettative internazionali. Il ministro ha aggiunto che i governi maltesi nel tempo hanno saputo mantenere la neutralità del Paese, contribuendo allo stesso tempo con aiuti umanitari. Sulla possibilità che gli altri Paesi dell’Ue accettino di difendere Malta nonostante il limitato investimento nazionale in difesa, Borg ha fatto riferimento alle passate amministrazioni che hanno affrontato con successo preoccupazioni simili.

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(ITALPRESS).