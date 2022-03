TORINO (ITALPRESS) – Citroèn Ami-100% èlectric è una soluzione di mobilità unica, il cui intero ecosistema è stato progettato in modo originale. Al di là dell’oggetto stesso, l’intero ecosistema di Ami è stato disegnato in modo differente, sia in termini di percorso cliente interamente digitale che per quanto riguarda le modalità di prova e di distribuzione. Fedele a questa filosofia, Citroèn innova ancora una volta per andare incontro ai suoi futuri clienti e propone loro un nuovo modo di scoprire Ami-100% èlectric, basato sull’esperienza di chi possiede già questo divertente veicolo e lo usa quotidianamente. Oggetto di mobilità anticonformista e unico, Citroèn Ami-100% èlectric è innovativa anche nel suo percorso cliente, un ecosistema 100% digitale (https://www.citroen.it/ami) che permette ai Clienti, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di scoprire, configurare e acquistare la propria Citroèn Ami -100% èlectric.

A partire da marzo, in Italia, Citroèn introduce un nuovo modo per scoprire Ami-100% èlectric, basato sulla testimonianza diretta e concreta fornita da quei clienti che già usano Ami quotidianamente e che vivono vicino alla persona interessata. Si tratta del programma “My Ami Superfan”, nato in seguito alle segnalazioni fornite da alcuni clienti che non riuscivano a provare facilmente il veicolo in talune zone e da altri clienti potenzialmente interessati ad acquistare Citroèn Ami-100% èlectric e che volevano contattare i proprietari di Ami per condividere la loro esperienza di utilizzo. Il programma «My Ami Superfan» si basa sulla constatazione molto semplice che le persone esprimono spesso il bisogno di essere rassicurati prima di fare un acquisto. Trovano questa rassicurazione in una persona di fiducia, nelle opinioni espresse online o anche in un confronto diretto con chi utilizza quotidianamente un prodotto per cui ne conosce tutti gli aspetti e può rassicurarli nella loro scelta, condividendo la propria esperienza.

E’ su quest’ultimo punto che Citroèn ha saputo innovare creando un nuovo canale di distribuzione, sviluppato appositamente ed unicamente per Citroèn Ami-100% èlectric, per dare l’opportunità ad alcuni dei suoi clienti «innamorati» della loro Ami di diventare Ambassador, di raccontare la propria esperienza con Citroèn Ami-100% èlectric, mostrare e far provare il proprio veicolo a chi è interessato e vuole saperne di più. Chi diventa Ambassador Citroèn AMI potrà ricevere numerosi vantaggi di carattere economico, sulla base dei test drive che riuscirà a realizzare oppure delle vendite successivamente concluse. Questo nuovo canale di distribuzione, sviluppato, riflette la volontà della Marca di aumentare il numero di punti di contatto per facilitare la conoscenza ed il test drive del veicolo.

“Il programma My Ami Superfan è perfettamente in linea con la nostra firma di Marca “Inspired By You” poichè riflette l’approccio con cui Citroèn si adegua costantemente ai nuovi stili di vita e di consumo, per essere sempre più vicina alle esigenze dei suoi clienti. Si tratta infatti di un progetto pensato per le persone, per offrire loro l’opportunità di condividere in maniera diretta la propria esperienza con Citroèn Ami-100% èlectric ed aumentare così il numero dei punti di contatto per facilitare la conoscenza ed il test drive di questo nostro oggetto di mobilità, sempre più apprezzato e richiesto dal pubblico italiano” spiega Alessandro Musumeci, Marketing Manager di Citroèn Italia.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com