Cisterna a fuoco sull’A1, riaperta l’Autosole in entrambe le direzioni

ROMA (ITALPRESS) – Sulla A1 Milano-Napoli è tornato percorribile in entrambi in sensi di marcia il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, grazie alla riapertura anche in direzione nord. A consentire il ripristino della viabilità sia verso Roma che verso Firenze, la rimozione del mezzo pesante andato in fiamme nel pomeriggio di ieri all’altezza del km 525.

La riapertura del tratto è stata possibile solo dopo una complessa e lunga serie di operazioni effettuate per mettere in sicurezza l’intero tratto autostradale. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione sud e su due corsie verso nord per consentire le operazioni di ripristino delle regolari condizioni di viabilità. Contestualmente è stata riaperto anche il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze sulla Diramazione Roma Nord. Al momento, nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano verso Roma si registrano 2 km di coda per traffico congestionato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).