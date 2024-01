TORINO (ITALPRESS) – “L’autostrada Torino-Aosta non chiude e continuerà ad essere gestita nella modalità attuale, senza ulteriori penalizzazioni per l’utenza”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, in merito al rischio della chiusura della A5 tra Scarmagno e Ivrea, per delle verifiche strutturali su alcune infrastrutture. “Abbiamo chiesto a gran voce e ottenuto che il vertice di questa mattina in Prefettura si chiudesse con una soluzione e questa soluzione è arrivata” aggiunge, sottolineando che è stato chiesto di “non entrare nel merito della vicenda amministrativa tra la società concessionaria e il ministero che verrà approfondita nelle sedi adeguate”.

“Ringrazio la Prefettura e la disponibilità di Ministero e di Ativa, che pur senza fare passi indietro rispetto alla vicenda complessiva, hanno compreso l’esigenza di non chiudere la tratta, con un provvedimento incomprensibile che avrebbe penalizzato cittadini e imprese” aggiunge.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).