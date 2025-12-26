Cipolletta “Torino competitiva a livello internazionale se unisce le forze”

TORINO (ITALPRESS) - "Noi riteniamo che la manifattura nel mondo della mobilità sia ancora una delle eccellenze del nostro territorio e ci adoperiamo per continuare a essere presenti in questo comparto". Parte dall'automotive la riflessione del presidente della Camera di Commercio di Torino, Massimiliano Cipolletta, in un'intervista di fine anno all'Italpress nella quale tocca temi che vanno dall'industria ai grandi eventi del 2026, fino a un bilancio dei primi sei mesi di mandato alla guida dell'ente camerale. È inevitabile che una questione fondamentale riguardi proprio il settore della manifattura, che sta attraversando un momento di cambiamento e transizione. xn3/sat/mca3