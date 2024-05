MILANO (ITALPRESS) – Si aggiungono cinque nuovi sold out nelle città di Milano, Torino, Mantova, Lecce e Civitanova Marche del primo tour nei teatri di Diodato in autunno, dopo il tutto esaurito già registrato a Bari e Mestre (VE).

Diodato sarà inoltre live con un tour oltre confine nelle principali città del Brasile a partire da maggio: il cantautore è atteso a Porto Alegre (24 maggio), Curitiba (26 maggio), Rio de Janeiro (29 maggio), Jundiaì (1 giugno), Sao Paulo (2 giugno), dopo essersi esibito live nel 2023 in date internazionali in Europa, America e Cina.

-foto ufficio stampa Diodato-

(ITALPRESS).

