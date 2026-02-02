Cingolani “No ideologico al nucleare è un errore di ignoranza che paghiamo caro”

ROMA (ITALPRESS) - "L'energia è un errore che noi paghiamo caro per le ideologie ignoranti di chi ha detto che il nucleare non si doveva fare. Ribadisco che è una ideologia ignorante perché è l'energia che produce meno Co2". Così Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, a margine di un evento organizzato da Leonardo e Fondazione Leonardo. "Se fossimo stati più Stem, in passato, anziché farci trasportare dalle emozioni avremmo investito su sorgenti di energia sicure. E almeno, a parità di costo alto, saremmo stati un paese più resiliente e indipendente. Sono errori che non possono essere perdonati perché sono errori di ignoranza", ha aggiunto.