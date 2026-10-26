Home Video News Xinhua Cina, Zhang Xue stabilisce nuovo Guinness World Record in moto sull’acqua
Cina, Zhang Xue stabilisce nuovo Guinness World Record in moto sull’acqua
40,74 chilometri sull'acqua, in sella a una moto. Ieri, Zhang Xue, fondatore della casa motociclistica cinese ZXMOTO, ha percorso questa distanza in acque aperte a bordo di una MX450 modificata, stabilendo un Guinness World Record per la maggiore distanza percorsa su acque aperte da una motocicletta modificata. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mrc (Fonte video: Xinhua)