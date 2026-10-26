Home Video News Xinhua Cina, vlogger britannico scopre capitale dei pennelli ed economia della bellezza
Cina, vlogger britannico scopre capitale dei pennelli ed economia della bellezza
Da un piccolo pennello da trucco a un business globale nel settore della bellezza. La contea di Qingxian, nella Cina settentrionale, produce oltre 500 milioni di pennelli da trucco all'anno, portando la maestria artigianale cinese e i marchi nazionali agli appassionati di bellezza di tutto il mondo. Il blogger britannico Adam sta incontrando le persone ed esplorando l'innovazione alla base di questa fiorente industria. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)