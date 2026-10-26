Cina: Xiong’an, la “città del futuro” colpisce i partecipanti al forum

"Sono rimasto molto colpito dalle innovazioni e dalle tecnologie avanzate che Xiong'an mi ha mostrato". I partecipanti internazionali hanno esplorato la pianificazione urbana verde e le tecnologie intelligenti che stanno plasmando Xiong'an, la "città del futuro" cinese, durante il Forum sulla governance globale 2026 a Xiong'an, in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)