Cina, studenti dello Xinjiang condividono con familiari l’emozione di Tian’anmen

"Mamma, papà, questa è piazza Tian'anmen. Sono qui!" Una studentessa di Hotan, nello Xinjiang cinese, ha condiviso un momento emozionante con la sua famiglia in videochiamata mentre assisteva sabato alla cerimonia dell'alzabandiera nazionale in piazza Tian'anmen, a Pechino. Distanti oltre 4.000 chilometri, hanno vissuto insieme quel momento, uniti da un sogno comune e dall'amore per il loro Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)