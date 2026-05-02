Home Video News Xinhua Cina, Yiwu registra una solida crescita del commercio estero nel primo trimestre
Cina, Yiwu registra una solida crescita del commercio estero nel primo trimestre
Conosciuta come "il supermercato del mondo", la città cinese di Yiwu ospita il più grande mercato all'ingrosso al mondo di piccoli beni di consumo. Nel primo trimestre del 2026, il commercio estero complessivo di Yiwu ha raggiunto 209,37 miliardi di yuan, (pari a circa 30,51 miliardi di dollari), con un aumento del 25% su base annua. (XINHUA/ITALPRESS) mec/pc/mca2 (Fonte video: Xinhua)