Cina: Xizang, oltre 2.000 soccorritori al lavoro dopo la colata di fango (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori utilizzano un dispositivo di monitoraggio basato sull’intelligenza artificiale e sulla tecnologia laser per monitorare dinamicamente rischi come frane e cadute di massi nell’area colpita dalla colata di fango nella contea di Gyirong, nella Regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 30 agosto 2026. Finora oltre 2.000 soccorritori hanno raggiunto l’area colpita dalla colata di fango per cercare i dispersi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)