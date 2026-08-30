Cina: Xizang, oltre 2.000 soccorritori al lavoro dopo la colata di fango (2)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori conducono operazioni di ricerca e soccorso nell’area colpita dalla colata di fango nella contea di Gyirong, nella Regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 30 agosto 2026. Finora oltre 2.000 soccorritori hanno raggiunto l’area colpita dalla colata di fango per cercare i dispersi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)

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