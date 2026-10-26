Home Video News Xinhua Cina, lezione speciale dei vigili del fuoco sulla sicurezza dopo il terremoto
Cina, lezione speciale dei vigili del fuoco sulla sicurezza dopo il terremoto
Una lezione sulla sicurezza, un po' di divertimento e un dolce ringraziamento. In un rifugio temporaneo nella contea di Baqen, colpita dal terremoto, nella regione cinese dello Xizang, i vigili del fuoco stanno insegnando ai residenti come mettersi in salvo e utilizzare le attrezzature antincendio. Hanno anche portato giocattoli dedicati al tema sicurezza antincendio per i bambini, trasformando la lezione in un'esperienza divertente e interattiva. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mrc (Fonte video: Xinhua)