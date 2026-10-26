Cina, lezione speciale dei vigili del fuoco sulla sicurezza dopo il terremoto

Una lezione sulla sicurezza, un po' di divertimento e un dolce ringraziamento. In un rifugio temporaneo nella contea di Baqen, colpita dal terremoto, nella regione cinese dello Xizang, i vigili del fuoco stanno insegnando ai residenti come mettersi in salvo e utilizzare le attrezzature antincendio. Hanno anche portato giocattoli dedicati al tema sicurezza antincendio per i bambini, trasformando la lezione in un'esperienza divertente e interattiva. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mrc (Fonte video: Xinhua)