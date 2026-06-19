Home Video News Xinhua Cina: Xinjiang, tecnologia trasforma acqua salata del deserto in oasi ittica
Cina: Xinjiang, tecnologia trasforma acqua salata del deserto in oasi ittica
Sul margine settentrionale del deserto del Taklamakan, nello Xinjiang cinese, l'allevamento di prodotti ittici è diventato realtà. Gli abitanti di questa regione, senza sbocco sul mare, possono ora gustare prodotti ittici vivi e freschi vicino casa, mentre nelle aree desertiche prende forma un nuovo approccio all'acquacoltura. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)