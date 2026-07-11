Home Video News Xinhua Cina: Xishuangbanna, Global Mayors Dialogue in programma dal 14 al 16 luglio
Cina: Xishuangbanna, Global Mayors Dialogue in programma dal 14 al 16 luglio
Sindaci delle città di tutto il mondo si incontreranno nello Xishuangbanna, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, per il Global Mayors Dialogue 2026, in programma dal 14 al 16 luglio. L'evento metterà in evidenza gli scambi tra le città e le nuove opportunità di collaborazione internazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)