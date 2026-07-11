Home Video News esteri Cina, vigile del fuoco salva bimbo di tre mesi dalle inondazioni
Cina, vigile del fuoco salva bimbo di tre mesi dalle inondazioni
Un neonato di tre mesi, rimasto senza latte artificiale durante le inondazioni, è stato tratto in salvo nel Guangxi, in Cina. Il vigile del fuoco che lo ha soccorso ha poi ammesso: "Non ho mai avuto paura degli incendi o delle inondazioni, ma tenere tra le braccia questa piccola vita mi ha fatto tremare le mani". (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)