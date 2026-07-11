Cina, squadre di soccorso da tutto il Paese aiutano il Guangxi

Squadre di soccorso, volontari e forniture di aiuti provenienti da tutta la Cina stanno arrivando nel Guangxi, colpito dalle inondazioni dopo giorni di piogge torrenziali. I soccorritori stanno evacuando i residenti, distribuendo rifornimenti e sostenendo le operazioni di ripristino nelle comunità colpite. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)