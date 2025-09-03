Cina, Xi Jinping “Il mondo scelga tra la guerra e la pace”

CHINA, BEIJING - SEPTEMBER 3, 2025: Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, North Korea's leader Kim Jong Un (L-R) arrive for an official reception held at the Banquet Hall of the Great Hall of the People to mark the 80th anniversary of victory over the militarist Japan and the end of World War II. Vladimir Smirnov/TASS/Sipa USA

PECHINO (ITALPRESS) – “Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nel discorso di apertura della parata militare a Tienanmen per la celebrazione degli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, come riferiscono i media internazionali.
Prima della parata, Xi Jinping ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un.
“La Cina è una grande nazione e una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci”, ha aggiunto Xi Jinping.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

