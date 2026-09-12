NUOVA DELHI (INDIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi a Nuova Delhi, in India, per partecipare alla 18esima edizione del Vertice BRICS, su invito del primo ministro della Repubblica dell’India Narendra Modi.
La 18esima edizione del Vertice BRICS si terrà dal 12 al 13 settembre. In occasione del vertice, Xi definirà insieme agli altri leader un nuovo percorso per lo sviluppo di alta qualità di una più ampia cooperazione BRICS, riunendo la forza collettiva del Sud globale e contribuendo a imprimere stabilità e slancio positivo a un mondo attraversato da profondi cambiamenti.
(ITALPRESS)
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