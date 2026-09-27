Cina: WorldSkills Shanghai mostra le nuove competenze per la crescita

Che cosa possono dirci le competenze in gara a WorldSkills sull'economia di domani? Alla 48esima edizione della competizione, a Shanghai, sette nuove categorie riflettono i progressi tecnologici, l'ammodernamento dei settori produttivi e la crescente domanda di personale qualificato. Con l'evoluzione dei settori produttivi cambiano anche le competenze necessarie al loro sviluppo. WorldSkills Shanghai offre uno sguardo sulle tecnologie, sulle professioni e sui nuovi motori di crescita che stanno plasmando il futuro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)