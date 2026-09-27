Home Video News Xinhua Cina: a Chongqing un treno spunta da sotto la strada, scenario cyberpunk
Cina: a Chongqing un treno spunta da sotto la strada, scenario cyberpunk
A Chongqing, la telecamera di bordo di un automobilista ha ripreso un treno che emerge da sotto la strada. Con un trafficato svincolo stradale in primo piano e un ponte illuminato sullo sfondo, la scena sembra uscita da un film cyberpunk. Come un drago che risale dalle profondità, il treno attraversa il paesaggio urbano futuristico della città. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)