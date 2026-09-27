Cina, i panda Ping Ping e Fu Shuang ad Atlanta per 10 anni

I panda giganti Ping Ping e Fu Shuang hanno lasciato Chengdu diretti allo Zoo Atlanta, dove trascorreranno i prossimi 10 anni. Prima della partenza, la Base di ricerca di Chengdu per l'allevamento dei panda giganti li ha sottoposti a un addestramento specifico e a controlli sanitari per contribuire a ridurre lo stress del viaggio. Lo Zoo Atlanta ha preparato recinti rinnovati, abbondanti scorte di bambù e personale esperto in vista del loro arrivo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)