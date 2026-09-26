Home Video News Xinhua Cina: ai WorldSkills di Shanghai le competenze nell’era dell’IA
Cina: ai WorldSkills di Shanghai le competenze nell’era dell’IA
Alla 48esima edizione dei WorldSkills, in corso a Shanghai, oltre 1.300 giovani concorrenti provenienti da 68 Paesi e regioni mettono alla prova le proprie competenze in 64 specialità. Anche la competizione evolve con l'intelligenza artificiale. Dalla cucina all'artigianato, dalla robotica alle tecnologie emergenti, ecco i giovani concorrenti che vedono nell'IA una compagna di lavoro, non una sostituta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)