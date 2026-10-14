Cina: Wang Xinyu affronta le “onde più grandi” con spirito di apprendimento

Un anno caratterizzato da "onde ancora più grandi" non ha smorzato le ambizioni della tennista cinese Wang Xinyu. Ora al suo ottavo anno da professionista e classificata tra le prime 50 al mondo, racconta a Xinhua come continui ad affrontare le sfide a viso aperto e perché il suo vero obiettivo sia un titolo del Grande Slam, piuttosto che una posizione in classifica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)