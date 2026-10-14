Cina: turisti stranieri stupiti dal ritrovamento di oggetti di valore smarriti

Un ritrovamento "incredibile": due turisti russi hanno smarrito una borsa contenente contanti e gioielli a Zhuhai, nella Cina meridionale. Gli agenti di polizia cinese li hanno aiutati a ripercorrere i loro passi fino a un bar, dove un addetto alle pulizie aveva trovato la borsa e ne aveva atteso il proprietario. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)