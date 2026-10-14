Cina: esperti stranieri esplorano opportunità offerte dalla crescita nazionale

"Si tratta di una dimostrazione estremamente importante per il mondo della resilienza della Cina, che continua a crescere con grande vitalità". Studiosi e analisti strategici provenienti da vari Paesi si sono riuniti a Wenzhou, in Cina, per discutere delle opportunità e degli spunti offerti dallo sviluppo e dall'ammodernamento industriale della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)