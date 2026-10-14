Cina: concluso a Pechino il forum sulla risposta rapida ai reclami dei cittadini

Il 13 ottobre si è concluso presso il Centro nazionale congressi della Cina il Forum di Pechino 2026 sulla risposta rapida ai reclami dei cittadini. Dedicato al tema permanente "Città del popolo, futuro migliore", l'evento di quest'anno si è concentrato sull'argomento "L'era dell'intelligenza digitale e la città del popolo". I partecipanti hanno condiviso esperienze e dialogato per raggiungere un consenso sul progresso della moderna governance urbana, esplorando come una governance basata sulle tecnologie digitali e intelligenti possa utilizzare la tecnologia per costruire città incentrate sulle persone. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)