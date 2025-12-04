Cina: vlogger britannico scopre patrimonio vivente del Gran Canale

Nei libri di storia, il Gran Canale era considerato l'arteria economica che collegava Pechino, nella Cina settentrionale, e Hangzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang, nonché una testimonianza delle ambizioni degli imperatori. Ma quando il trambusto svanisce, qual è l'eredità più preziosa che il canale lascia ai giorni nostri? Segui il vlogger britannico Adam per scoprire la risposta a Cangzhou, uno dei principali snodi della via navigabile artificiale più lunga del mondo, nel suo passaggio attraverso la provincia di Hebei, nel nord della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/azn (Fonte video: Xinhua)