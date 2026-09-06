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Cina: vigili del fuoco si addestrano nel soccorso con corde sul monte Huashan
I vigili del fuoco svolgono un addestramento di soccorso con corde ad alta quota sul monte Huashan, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, con pareti rocciose a strapiombo alle loro spalle e un profondo precipizio sotto di loro. Un omaggio a coloro che affrontano il pericolo per garantire la sicurezza degli altri. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)