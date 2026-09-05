Cina, innovazione BYD spinge mobilità verde globale

Caricare la batteria di un veicolo elettrico dal 20% al 97% in soli 12 minuti, a temperature di -30°C. È ciò che è in grado di fare la casa automobilistica cinese BYD. Nel video, con i delegati dell'Asia-Pacific Media Forum in una visita alla sua sede centrale di Shenzhen, è possibile scoprire da vicino alcune innovazioni tecnologiche dietro le quinte. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)