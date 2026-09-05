Cina, Onu sottolinea ruolo dei media al Forum Asia-Pacifico

"Abbiamo bisogno dei giornalisti per i fatti. Abbiamo bisogno dei fatti per la fiducia. E abbiamo bisogno della fiducia per una realtà condivisa", ha dichiarato Melissa Fleming, sottosegretaria generale delle Nazioni Unite per la comunicazione globale, in un videomessaggio durante la cerimonia di apertura dell'Asia-Pacific Media Forum, tenutasi oggi a Shenzhen, in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)