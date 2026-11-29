Home Video News Xinhua Cina: veicoli a nuova energia protagonisti del Salone dell’auto di Guangzhou
Cina: veicoli a nuova energia protagonisti del Salone dell’auto di Guangzhou
Oltre il 60% delle più di 1.100 auto esposte è costituito da veicoli a nuova energia. La 24esima edizione del Salone internazionale dell'automobile di Guangzhou, in programma fino al 6 dicembre all'insegna del tema "Nuova tecnologia, nuova vita", mette in evidenza il ruolo sempre più centrale della mobilità elettrica e intelligente. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)