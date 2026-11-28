A Roma confronto tra Cina e Italia su dialogo e cooperazione pragmatica

Il Forum Cina-Italia Media e Think Tank 2026 si è tenuto il 24 novembre presso la Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna a Roma. Il titolo dell'evento era "Nuove opportunità per la cooperazione pragmatica Cina-Italia: tendenze, pratiche e comunicazione". Il focus dell'incontro verteva sull'approfondimento della conoscenza reciproca, sulla ricerca di nuove opportunità di collaborazione economica e industriale, sulla gestione delle divergenze attraverso il dialogo e sul contributo alla stabilità internazionale. Inaugurando l'incontro, Tian Fan, direttore dell'Ufficio regionale europeo dell'Agenzia di Stampa Xinhua, ha definito i media un ponte per la comprensione reciproca e i think tank un potente strumento per il dialogo delle idee. Renato Loiero, consigliere della Presidente del Consiglio per le politiche di bilancio, ha inquadrato i rapporti bilaterali nel contesto del cosiddetto "new global disorder". In questo scenario, ha definito il legame culturale e la complementarità delle due economie come importanti risorse. Vinicio Peluffo, presidente dell'Associazione parlamentare "Amici della Cina", ha espresso il suo sostegno a una collaborazione multilivello. Quest'ultima dovrebbe coinvolgere governi, parlamenti, città, università e studenti, con un approccio pragmatico alle differenze e alle criticità. Gaspare Borsellino, direttore dell'Agenzia di Stampa Italpress, ha fatto un bilancio della collaborazione con Xinhua, esprimendo la volontà di consolidarla nel prossimo anno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)