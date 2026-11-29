Cina: Wuzuquan, l’arte marziale che combina cinque stili di combattimento

Cosa succede quando cinque stili di arti marziali si fondono in uno solo? Il Wuzuquan, noto anche come "Pugno dei cinque antenati", è una delle arti marziali tradizionali più caratteristiche del Fujian e combina tecniche potenti, agilità e abilità pratiche di combattimento. Nel 2008 è stato inserito nella lista nazionale cinese del patrimonio culturale immateriale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mrc (Fonte video: Xinhua)