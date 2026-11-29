Cina: intero villaggio aiuta un agricoltore ricoverato in ospedale

Un gesto che rafforza la fiducia nell'umanità. Quando un agricoltore di 51 anni di Chongqing è stato ricoverato in ospedale, decine di vicini sono intervenuti per raccogliere le sue patate dolci prima dell'arrivo del gelo e prendersi cura del suo bestiame durante la convalescenza. È questo il vero significato del senso di comunità. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mrc (Fonte video: Xinhua)