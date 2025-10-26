Cina-USA: colloqui commerciali ed economici approfonditi e sinceri, afferma rappresentante commerciale internazionale cinese

Le delegazioni commerciali ed economiche della Cina e degli Stati Uniti hanno tenuto discussioni approfondite e sincere su importanti argomenti di rispettivo interesse, ha dichiarato un alto funzionario cinese a Kuala Lumpur domenica. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/abr/ (Fonte video: Xinhua)