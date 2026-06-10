Home Video News Xinhua Cina, una panoramica del nuovo megaprogetto di navigazione sulle Tre Gole
Cina, una panoramica del nuovo megaprogetto di navigazione sulle Tre Gole
La Cina ha appena avviato i lavori per un megaprogetto di navigazione da 11,3 miliardi di dollari presso la diga delle Tre Gole. Destinato a ospitare la più grande chiusa al mondo per navi nell'entroterra e a quasi raddoppiare la capacità annua di transito del polo delle Tre Gole, questo megaprogetto pone inoltre l'accento sulla protezione ecologica, includendo passaggi dedicati per i pesci e adottando metodi di costruzione che minimizzano l'impatto sulla fauna ittica e sulle altre specie acquatiche. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca2 (Fonte video: Xinhua)