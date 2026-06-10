Cina, una panoramica del nuovo megaprogetto di navigazione sulle Tre Gole

La Cina ha appena avviato i lavori per un megaprogetto di navigazione da 11,3 miliardi di dollari presso la diga delle Tre Gole. Destinato a ospitare la più grande chiusa al mondo per navi nell'entroterra e a quasi raddoppiare la capacità annua di transito del polo delle Tre Gole, questo megaprogetto pone inoltre l'accento sulla protezione ecologica, includendo passaggi dedicati per i pesci e adottando metodi di costruzione che minimizzano l'impatto sulla fauna ittica e sulle altre specie acquatiche. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca2 (Fonte video: Xinhua)