Cina-USA, grazie a commercio della soia legami più stretti

"Calza come un guanto". Così Jim Sutter, amministratore delegato dello U.S. Soybean Export Council, descrive il legame commerciale tra Cina e Stati Uniti nel settore della soia. Alla China International Import Expo (CIIE), i rappresentanti del settore statunitense spiegano perché attribuiscono grande valore a questa collaborazione di lunga data e in che modo un dialogo costante possa aprire nuove opportunità per gli agricoltori di entrambi i Paesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)