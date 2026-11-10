Cina: restituite a USA spoglie di aviatori rinvenuti lungo la “Hump Route”

Le forze armate cinesi e statunitensi oggi hanno tenuto una cerimonia a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, durante la quale la Cina ha restituito le spoglie degli aviatori statunitensi che contribuirono alla resistenza cinese contro l'aggressione giapponese durante la Seconda guerra mondiale, come riferito dal ministero cinese della Difesa Nazionale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)