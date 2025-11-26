Cina: Urumqi inaugura nuova stagione sciistica con resort migliorati

Urumqi, nella regione nordoccidentale cinese dello Xinjiang, ha inaugurato la nuova stagione sciistica con il rinnovamento delle strutture e dei servizi da parte dei principali resort. Tali resort dispongono di nuove attrezzature, maggiore capacità delle funivie e centri visitatori migliorati. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mrv (Fonte video: Xinhua)