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Cina, un’ondata di freddo regala il primo spettacolo di brina sul lago Hongshi
La brina invernale ha fatto la sua comparsa sul lago Hongshi, nella provincia cinese del Jilin. La foschia mattutina si alza dalle acque limpide, mentre gli alberi ricoperti di brina costeggiano le rive, creando uno scenario che sembra uscito da un tradizionale dipinto cinese a inchiostro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)