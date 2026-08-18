Cina, Unitree presenta il robot umanoide “Superman”

Ieri Unitree Robotics ha presentato un nuovo robot umanoide, in grado di eseguire un salto in alto da fermo di 2 metri e di raggiungere una velocità massima di 12,66 m/s (45,6 km/h), con una lunghezza delle gambe di 0,85 metri. L'azienda afferma che la macchina ha superato i record mondiali umani nel salto in alto da fermo e nella velocità di corsa, dopo poco più di tre mesi di sviluppo. Con ancora ampi margini di ottimizzazione, Unitree afferma che le prestazioni del robot potrebbero migliorare in modo significativo nei prossimi mesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)