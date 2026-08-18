Home Video News Xinhua Cina, una startup è al lavoro per rendere i robot umanoidi più...
Cina, una startup è al lavoro per rendere i robot umanoidi più accessibili
Una startup di Fuzhou, nella provincia orientale cinese del Fujian, sta sviluppando robot umanoidi ed esplorando al contempo soluzioni per ridurre i costi. Grazie a tecnologie sviluppate internamente, l'azienda punta a rendere la robotica più intelligente parte integrante della vita quotidiana. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)