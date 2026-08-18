Cina, salvagente volante basato sull’IA rende soccorsi in acqua più rapidi

E se un salvagente potesse volare autonomamente raggiungendo chi è in difficoltà? Sviluppato dalla polizia di Hangzhou, nella Cina orientale, questo salvagente volante alimentato dall'intelligenza artificiale è in grado di raggiungere autonomamente le persone in difficoltà, fornire un supporto di galleggiamento e tornare indietro da solo una volta completata la missione di soccorso. Un nuovo utilizzo dell'IA e della robotica per rendere più rapidi i soccorsi in acqua.(XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)