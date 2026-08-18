Cina, drone per carichi pesanti consegna rifornimenti a villaggio alluvionato

Le acque durante un'inondazione hanno distrutto l'unico ponte di accesso al villaggio di Nieping, nella provincia centrale cinese dello Henan. Un drone per il trasporto di carichi pesanti ha consegnato un generatore e generi di prima necessità agli abitanti rimasti isolati. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)