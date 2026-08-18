Home Video News esteri Cina, drone per carichi pesanti consegna rifornimenti a villaggio alluvionato
Cina, drone per carichi pesanti consegna rifornimenti a villaggio alluvionato
Le acque durante un'inondazione hanno distrutto l'unico ponte di accesso al villaggio di Nieping, nella provincia centrale cinese dello Henan. Un drone per il trasporto di carichi pesanti ha consegnato un generatore e generi di prima necessità agli abitanti rimasti isolati. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)